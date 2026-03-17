ABD'den diplomatlarına İran talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, farklı ülkelerde görev yapan Amerikalı diplomatlara, İran kaynaklı artan saldırı riskine karşı ev sahibi hükümetleri "acil önlem almaya teşvik etmeleri" yönünde talimat ilettiği öne sürüldü. ABC News tarafından paylaşılan ve bir iç yazışmaya dayandırılan habere göre söz konusu talimat; "İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine ilişkin artan endişe" başlığıyla, tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gizli olarak gönderildi.

Ortak baskı mekanizması vurgusu

Yazışmada, diplomatların bu kritik mesajı görevli oldukları ülkelerin en üst düzey yetkililerine 20 Mart tarihine kadar ulaştırmaları istendi. İran ve desteklediği grupların saldırı kapasitesini kısıtlamaya yönelik adımların ivedilikle atılması gerektiği belirtilen metinde, şu değerlendirmeye yer verildi:

"İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz."

Terör listesi için hızlı adım talebi

Bakan Rubio imzalı olduğu iddia edilen yazışmada, IRGC ve Hizbullah’ı henüz "terör örgütü" olarak tanımayan ülkelerdeki diplomatlara özel bir görev verildi. Bu ülkelerdeki hükümetlerin hızlı adım atmaya teşvik edilmesi istenirken, bu tür kararların İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve küresel güvenliği tehdit eden faaliyetleri sınırlandıracağı savunuldu.



