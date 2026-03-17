AjansHaber Dünya ABD Terörle Mücadele Direktörü Kent, ABD’nin İran’a saldırılarına tepki göstererek istifa etti

ABD Terörle Mücadele Direktörü Kent, ABD’nin İran’a saldırılarına tepki göstererek istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, “Vicdanım elvermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem. Uzun değerlendirmelerin ardından, görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ABD Terörle Mücadele Direktörü Kent, ABD’nin İran’a saldırılarına tepki göstererek istifa etti

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaşan Kent, "Bu savaşı İsrail ile onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısıyla başlattığımız açık. İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Vicdanım elvermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem. Uzun değerlendirmelerin ardından, görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Kent şöyle konuştu;

“Bu savaşı, İsrail ile onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısıyla başlattığımız açık. Üst düzey İsrailli yetkililer ve ABD medyasının etkili isimleri, 'Önce Amerika' politikanızı tamamen zayıflatan ve savaş yanlısı bir atmosfer yaratarak İran’a saldırıları teşvik eden bir dezenformasyon kampanyası yürüttü.”

Kent, “Bu yankı odası, sizi İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırılması halinde hızlı bir zaferin mümkün olduğuna inandırmak üzere kullanıldı. Oysa İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu.” ifadelerini kullandı.

Vicdanı elvermediği için İran’da devam eden savaşı desteklemeyeceğini açıklayan Kent, “Uzun değerlendirmelerin ardından, görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım. İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Ulusumuz için ya yeni bir yol çizebilirsiniz, ya da daha fazla çöküş ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz.” dedi.

