AjansHaber.com.tr Gündem Gelecek Partisi Ankara teşkilatı tamamen dağıldı

Gelecek Partisi Ankara teşkilatı tamamen dağıldı

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi,ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.

İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.

Çok Okunan Haberler
Operasyon korkusu kameraya yansıdı
Karantinadan kaçtı çiğ köfte satarken yakalandı
Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Türkiye genelinde 15 bin imam açığı var
En düşük memur maaşı 3.860 liraya olacak
Ceyhan'ın çorbacıdaki fotoğrafına tepki yağıyor
Albayrak'tan 'MADE IN TÜRKİYE' müjdesi