FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Harun Özdeş'in Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı belirlenmiş ve örgütün haberleşme ağı ByLock'u kullandığı anlaşılınca meslekten ihraç edilmişti.

Özdeş için "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ancak, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

TRT Haber'den Muhammet Emin Şirin'in haberine göre; Özdeş, yargıdan karar çıkmadan olası hapis cezasından kurtulmak için arayışa girdi ve bir göçmen kaçakçısıyla iletişime geçti. Özdeş, llegal yollardan yurt dışına çıkışı için 2 bin euro karşılığında anlaştı.

FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Harun Özdeş'i Pendik Limanı'nda şoför olarak çalışan organizatör karşıladı. Ardından limana doğru yola koyuldular.

FETÖ şüphelisi konteyner kısmının altındaki gizli bölmede yaklaşık 3 saat geçirdi. Konteynerler gemiye yüklenmeden özel güvenlik görevlileri kontrol esnasında Harun Özdeş'i fark etti.

Birkaç dakika direnen o şüpheli sonunda gizlendiği yerden çıkarıldı.