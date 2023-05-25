Fenerbahçe'den depremzedeler için dev yardım!

Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı konteyner bağışının imza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımlarıyla düzenlendi. Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi, törende açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un o açıklamaları;

"Tarifi zor bir acı"



Ülke olarak 6 Şubat'ta ağır bir felaket yaşadık. Felaket tanımı bile hafife kalıyor. Nüfusumuzun yüzde 15.7'sini kapsayan arka arkaya çok ağır depremler yaşadık. Çok büyük kayıplar, tarifi zor bir acı, toplumumuzu sarsan büyük bir felaketle karşılaştık. Bu acı dönemi millet olarak el ele, omuz omuza geride bırakmak için hep birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Millet olarak, ülke olarak inanılmaz bir dayanışma ruhu sergiledik. TFF'nin çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği 'Omuz Omuza' yardım kampanyası için karşınızdayız. Fenerbahçe Spor Kulübü ve futbolun tüm paydaşları olarak elimizden geldiğince çabaladık. Saatlerce ne yapabiliriz diye düşündük. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bizler de sporcularımızla, derneklerimizle, üyelerimizle, taraftarlarımızla ama sadece taraftarlarımızla değil tüm bu bölgenin halkıyla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ve devletimizin yanında olmaya çalıştık, elimizden ne geliyorsa... Stadyumumuzu afet yardım merkezine çevirdik.

"En önemli sorun barınma ihtiyacı"



Şu an deprem bölgesindeki en önemli çözüm bekleyen sorun barınma ihtiyacıdır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hemen çadır temin ettik. AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz 200 çadırdan oluşan 1000 kişilik çadır kent kurdu. Ayrıca, depremden yaralı kurtulmuş halkımız için Kızılay ile beraber 'Birlik Beraberlik Kanımızda Var' diyerek kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Yönetimimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekibimiz ile beraber 3 gün boyunca kapılarımızı kan bağışına açtık. Bu çerçevede 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bize ifade edildi. Kızılay'a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.

"Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun sürecek"



Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun bir süreç gerektirecek. Afet bölgesindeki halkımıza ve çocuklarımıza yapılacak yardımlarda yorulmak yok. Görevimiz unutmamak ve unutturmamak. Doğal olarak bu afetten en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimiz ile kurduğumuz çadır kentteydik. Bayramlaşmamızı yaptık. Yüzlerinde gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Bölgedeki çocuklar, hepimizin çocukları. Fenerbahçe'nin spor kimliğine uygun şekilde, bölgede spor yapan ve deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan birçok genç sporcuyu bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladı. Barınma ihtiyacı olanları kendi bünyemizde barındırdık. Birebir ilgilenmeye çalıştık. Gelen sporcuların her biri bizim rekabet ettiğimiz branşlara çok büyük katkı sağladılar. Özellikle Hatay'dan çok değerli sporcular bünyemize katıldı.

"Türk milleti neler yapabileceğini gösterdi"



Depremin yaralarını sarmak için tüm spor kulüpleri iyilikte yarıştı. Futbol dünyasının paydaşları örnek bir duruş sergilediler, aynen tüm halkın yaptığı gibi. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günde Türk milleti neler yaptığını göstermiştir.

"50 Milyon TL'yi TFF'nin hesabına aktardık"



TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ ne olacak? Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz.

"Konteyner deyip geçmeyin"



Konteyner deyip geçmeyin altyapı, su, elektrik, sosyal yaşam alanları çok çok önemli. Bunu sadece 3'e 7 bir metal konteyneri oraya yerleştirmek olarak görmeyin. Devletimizin desteği sayesinde, AFAD'ın koordinasyonuyla elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

"Futbol sadece futbol değildir"



Hepimizi derinden üzen 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için 1 Mart tarihinde birçok ulusal kanalla birlikte bir kampanya başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile birlikte el ele başlatıldı. Türk futbol ailesinin acılı ve zor bir günde yan yana ve omuz omuza gelip, futbol sadece futbol değildir gündemiyle depremzedelere katkı sağlamaktı. Birçok kulübümüz, münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için binlerce tırlarla birçok ciddi rakamda yardımda bulundular. Bu yardımlar çok hızlı şekilde dağıtılmak için yola çıktı. Acil ihtiyaçlar, belli bir güne kadar fayda sağladı. Halbuki depremde aşağı yukarı 600-700 bin bina zarar gördü. İnsanların acil ihtiyaçları bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacı, baktığımızda en kısa çözüm çadır, biraz zaman geçince gerek soğuk gerek sıcaktan korunmak adına konteyner olduğunu gördük. Değerli kulüp başkanlarımızla bir araya geldik, toplantı yaptık. Ali Başkanımızın da bahsettiği gibi 1000 konteyner yardım konusunda mutabık kaldık. TFF, AFAD'a acil 20 milyon TL bağışta bulundu. Gün geçtikçe depremin ne kadar büyük olduğu, 10 milyon insanı etkilediği ortaya çıkınca 1000 konteynerin yetmeyeceği konusunda mutabık kaldık. 1 Mart'taki 'Omuz Omuza' kampanyasını başlattık.

"Her kente bir halı saha"



Konteyner kenti biz sadece konteynerleri koymak şeklinde düşünmüyoruz. İhalesini yaptık, her yaptığımız kente çocuklar için bir halı saha yapacağız. Ayrıca, hepsinde çocuk oyun parkı olacak. Sosyal olarak gelişmesini sağlayacak diğer bölümler de mutlaka olacak.