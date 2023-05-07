Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Serginho, Görkem, Mejia, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Luan Peres, Crespo, Zajc, Arda, Ferdi, Valencia, Batshuayi