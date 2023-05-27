Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Menderes bu milletin adamıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaretinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu darbe yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Menderes darbe yönetimi tarafından uyduruk mahkeme tarafından idam edildi. Biz Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. Dünya durdukça Menderes hayırla dua ile yad edilecektir.

Menderes bu milletin adamıydı, başkalarının adamları olanlar ise onun gibi kalkınma atılımlarının altında imzası olanları hazmedemediler.

Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istikbaline sahip çıkış hikayesidir. Ülkemizle ilgili karanlık hevesler başarıya ulaşamadı.