Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Hatay'a gitti
İki lider Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, çalışmaları yerinde inceliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleriyle tek tek görüşerek teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunuyor.https://t.co/PdbSsdxOAk— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 20, 2023
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