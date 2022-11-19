EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanımı, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri ve Elektrik Şebekesine Yönelik yönetmelik ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

Buna göre, yeni düzenleme ile halihazırda elektrik üretimi yaparken elektrik depolama tesisi kuran ya da elektrik depolama tesisi olarak lisans aldıktan sonra elektrik üretim tesisi kuran tesisler, bundan böyle "depolamalı elektrik üretim tesisi" olarak sınıflandırılacak.

Değişiklik ile "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" çerçevesinde çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Buna göre, bu durumdaki tesisler depolama ünitesi kurduklarında, depolama tesisinin kurulu gücüne kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışına izin alabilecekler. Bu kapasite artışları, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmeyecek. Üretim ve depolama tesislerindeki kayıp enerji de teşvik veya alım garantisi kapsamında sayılmayacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilecek.

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, iletim veya dağıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi zorunlu olacak. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin yeni düzenlemeye uygun şekilde tesis edilmesi halinde sisteme verilen enerji, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

Bu kapsamda kurulan elektrik depolama ünitelerinden, gerekli şartları sağlayanlar yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecekler.

Değişiklikle, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurarken söz konusu olan, depolama tesisinin üretim lisansındaki elektriksel kurulu güç miktarıyla sınırlı olacağı hükmü yürürlükten kaldırıldı.

- Asgari kurulu güç rüzgarda 20 megavat güneşte 10 megavat

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcı, kuracağı depolama tesisinin kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için başvuruda bulunabilecek. Bu projelerde herhangi bir ölçüm zorunluluğu da istenmeyecek.

Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranı azami 1 olacak.

Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim başvurularında rüzgar için asgari kurulu güç 20 megavat , güneş için 10 megavat olacak, azami kurulu güç ise 250 megavat olacak.

Depolama tesisleriyle ilgili bir diğer değişiklik ise EPDK'nin elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin işlem yapmayacağı hükmünün yürürlükten kalkması oldu. Böylece EPDK, diğer şartlar oluşursa depolama tesisleri için kamulaştırma da yapabilecek.

- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin değişiklik

EPDK'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​​​​​​​Buna göre, üretim tesisinde üretilerek depolandıktan sonra şebekeye verilen enerji YEKDEM kapsamında olacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine herhangi bir uzlaştırma döneminde enerji çekilmesi halinde, söz konusu enerjinin öncelikle şebekeden çekildiği ve şebekeden çekilen miktar kadar enerjinin YEKDEM'e tabi olmaksızın elektrik depolama ünitesinden verilecek.

Şebekeden çekilen miktarın üzerinde elektrik depolama ünitesinden şebekeye verilen enerji de YEKDEM kapsamında kabul edilecek.

Öte yandan, Kurumun Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.