EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintileri için rekor ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tamamladığı soruşturma kapsamında, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 3,2 milyon lira idari para cezası ve kesintiden etkilenen abonelere toplamda 15,6 milyon lira tutarında tazminat ödeyecek.

EPDK, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine yönelik soruşturma sürecini tamamladı.

Kurumun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu şirketin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmayarak bölgedeki elektrik dağıtım hizmetinin niteliğini ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü tespit edildi.

Bu kapsamda, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye 1 milyon 618 bin 333 lira idari para cezası verildi.

Bu cezaya ek olarak Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ merkezinde icra edilen denetimler esnasında şirket kayıtlarını denetime hazır bulundurmaması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sunmamasıyla ilgili olarak da 1 milyon 618 bin 333 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece toplam ceza 3 milyon 236 bin 666 liraya ulaştı.

- Mağdur olan tüketiciye rekor tazminat ödenecek

Soruşturma kapsamında Isparta'daki tüm kesinti kayıtları detaylı olarak incelendi ve şubatta 10 saat ve üzerinde gerçekleşen 19 uzun süreli kesintiden 27 bin 850 abonenin etkilendiği tespit edildi.

Bu sebeple Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, söz konusu uzun süreli kesintilerden etkilenen mesken abonelerinin her birine 108 lira 96 kuruş, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307 lira 52 kuruşa kadar olmak üzere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında uzun süreli kesinti tazminatı ödeyecek.

- Kesintiler, şirketin sistem işletim gelir tavanını etkileyecek

Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulaması kapsamında öngörülen ödül-ceza sistemi çerçevesinde elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği performansındaki iyileşmeler ilgili şirketin kalite faktörü puanına ve nihayetinde tarifesine olumlu yansırken aksi bir durum ise olumsuz etki ediyor.

Isparta'daki kesintiler de ilgili şirketin tedarik sürekliliği performansı üzerindeki olumsuz etkileri hesaplanarak tarife mekanizması içerisindeki sistem işletim gelir tavanına yansıtılacak.

- "Tüketiciyi mağdur eden bedelini öder"

Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Isparta'daki kesintiler konusunun yasal soruşturma süreci beklenmeden hemen bir siyasi malzemeye dönüştürüldüğünü ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

EPDK'nin ilk günden itibaren süreci yakından takip ettiğini ve soruşturma sürecini sessizce yürüttüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz tüketiciyi mağdur eden bunun bedelini öder. Burada da öyle oldu. EPDK, yasalar ve yönetmeliklerle hareket eden bir kurumdur. Siyasi değerlendirmelerin hep dışında kalmaya gayret ediyoruz ve işimize bakıyoruz. Soruşturma sürecimizi de bu hassasiyetle ve titizlikle yürüttük. Savunmaları aldık. Gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptık. Elbette bu yasal süreç biraz zaman alıyor. Soruşturma sonucu kurulumuzun aldığı bu karar tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır. Kurum olarak, tazminat ödeme süreçlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini de yakından takip edeceğiz."