Elon Musk duyurdu: SpaceX yörüngeye 60 uydu daha gönderdi

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX uydu interneti projesi kapsamında yörüngeye 60 uydu daha gönderdi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX uydu interneti projesi kapsamında yörüngeye 60 uydu daha gönderdi.

Musk tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatılan rokete yer alan uydular başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı.

Dün yapılması gereken fırlatma kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

SpaceX, en son 4 Şubat'ta Starlink ağının parçası 60 uyduyu, "Falcon 9" roketiyle Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatmıştı.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 18'inci fırlatış olmuştu. Bugünkü misyon sonrası Starlink projesinişn 19’uncu fırlatışı gerçekleştilmiş oldu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk takım uydu ağı kurmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.