Ekonomide 3 yıllık yol haritası bugün açıklanacak!

Gözler Orta Vadeli Program'a çevrildi. Türkiye’nin önümüzdeki üç yılına ilişkin program bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi.Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.



Hedefe varış için de atılacak adımların aşama aşama Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alması planlanıyor.Daha önce yapılan açıklamalarda OVP’nin üç sacayağının üzerine kurulacağı dile getirilmişti.



Para politikasının ana çerçevesinin belirlenmesi



Fiyat istikrarının sağlanmasına dönük mesajların yer alması bekleniyor.



Maliye politikası



Bütçede, deprem harcamaları dışında tasarruf tedbirlerinin alınacağı öngörülüyor.Bütçe açığının Avrupa Birliği standartlarına uygun olmasının vurgulanacağı düşünülüyor.



Yapısal reformlar



Bazı alanlarda yeniden yapılandırma vurgusunun yapılacağı dile getiriliyor. Öte yandan Ekim ayında da 12'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı açıklanacak.