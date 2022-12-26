Dikkatsiz tır sürücüsü yaşlı kadını ezdi!

Sancaktepe'de trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçerken tırın altında kalan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Dumlupınar Caddesi'nde Kafiye ve Bekir Kaygusuz çifti, trafik ışığında bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Çiftin Serdar K. idaresindeki 57 ABB 622 plakalı tırın önünden geçtiği sırada araç hareket etti. Tırın çarptığı Kafiye Kaygusuz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Bekir Kaygusuz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kafiye Kaygusuz'un cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tırın çifte çarptığı kaza güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde çiftin trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışması, bu sırada tırın hareket etmesi üzerine Kafiye Kaygusuz'un aracın altında kalması, eşinin ise refüje düşmesi yer alıyor.