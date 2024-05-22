Dervişoğlu'ndan "Ayhan Bora Kaplan" mesajı: "Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kendisine yapılan haksızlığa karşı güvenle ve inançla Ankara’da hakimler var diyerek kim kendi kendini teskin edebiliyor? Hangimiz karakoldan arandığında gönül rahatlığıyla yaptığından ya da yapmadığından emin olarak oralara gidebiliyor ki?

"Hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor"

Ankara Organize Suçlar Müdürü savcılığa gidip ifade vermek istiyor. Savcı ifade vermeye gelene gözaltı kararı çıkartıyor. Emniyete güvenmeyip Jandarma’ya aldırıyor. Jandarma alıp istihbarat teşkilatına götürüyor. İl emniyet müdür yardımcısı ve beraberindekiler tutuklanıyor. Hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor.

"Emekli maaşını asgari ücretin üzerine çıkarın"

Bugün milyonlarca emekli vatandaşımızın asgari ücretin altında emekli maaşı almasının tek sebebi, AK Parti iktidarının 2008 yılında yapmış olduğu düzenlemelerdir. Çağrıda bulunuyorum, emekli maaşını asgari ücretin üzerine çıkarın.

Alınan bekçiler nerededirler?

Artık büyükşehirlerin bazı yerlerinde suç gettoları oluşmuş durumdadır. Can, mal, ırz güvenliği kalmamış haldedir. Alınan bekçiler nerededirler? Alınan bekçiler görev saatlerinde gerçekten dolaşmaktadır mıdır? Yargıda reform iddiaları ortaya atanlar, güvenlik birimlerinize yardımcı olmanızın bir yolu da infaz düzenlemelerini gözden geçirmektir. Katili caniyi gözü dönmüş ıslah olmamışları sokaklara salmamaktır.