Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Cumhrurbaşkanı Erdoğan, okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.
Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2023
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/NWicfPkpnR
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