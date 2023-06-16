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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhrurbaşkanı Erdoğan, okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. 

Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

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