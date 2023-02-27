AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Adıyaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik ediyor

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
''E-devlet verileri çalındı'' iddiası
YSK'dan emsal “Deprem” kararı!
Bakan Kurum: Prefabrik ve yığma yapılarımız hazır
Konya ve Niğde'de korkutan deprem!
Karar Resmi gazetede yayınlandı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltında