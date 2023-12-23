Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin konutu dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'un depreme hazırlanması için yol haritasını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmasız şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılda 600 bini acil, 1,5 milyon konutun dönüştürülmesinin hedeflendiğini, Yarısı Bizden kampanyasına 1 milyon 233 bin başvuru yapıldığını, bu kapsamda 350 bin konut yapımının hedeflendiğini, rezerv alanlara 400 bin konut yapılacağını, İstanbul genelinde 100 bin sosyal konut yapmayı planladıklarını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

Mehmetçiğin kanının yerde kalmadığını, hesabının misliyle sorulduğunu söyleyen Erdoğan, "Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

KUZEY IRAK'TA 6 ASKER ŞEHİT

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

''MEHMETÇİKLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR''

Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

''İSTANBUL'DA YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ PROJEMİZE START VERİYORUZ''

İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. Yarısı Bizden kampanyasında, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık.

''350 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ''

Vatandaşımız 1,5 milyon TL'lik destekle evini yapacak. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konutu dönüştüreceğiz.

''HİÇBİRİMİZİN DEPREMİ HAFİFE ALMA GİBİ BİR LÜKSÜ OLAMAZ''

Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Türkiye genelinde 31 milyon konuttan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun acilen dönüşmesi lazım. 2012'de kentsel dönüşüm yasasını çıkardık 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladık.

''HEDEFİMİZ TOPLAM 1,5 MİLYON RİSKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRMEKTİR''

TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. (Kentsel Dönüşüm Kanunu) Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır, tamamen bühtandan ibarettir

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart çok önemli. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak irtifa kaybına son verecek hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız.

''ADAYIMIZI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ''

İstanbul'a kendini vakfedecek İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak adayımızı yakında açıklayacağız.''

Ayrıntılar geliyor..