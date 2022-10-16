Cimbom Kayseri'de kayıp!

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kayserispor zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla ayrıldı.

Kayserispor'da fileleri Mario Gavranovic ile Onur Bulut havalandırdı. Galatasaray'ın golü ise Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 17 puanda kaldı, Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray gelecek hafta evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanında ter dökecek.

Okan Buruk ceketini fırlattı

Ev sahibi ekibin karşılaşmada gösterdiği üstün performans dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcularına tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam ceketini fırlattı.

Üst üste penaltı beklentileri

Heyecan dolu karşılaşmanın 9. dakikasında Miguel Cardoso ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ramazan Civelek son çizgiden meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Mario Gavranovic meşin yuvarlağa dokunduktan sonra Fernando Muslera'nın içinde bulunduğu pozisyonda yerde kaldı. Kayserispor cephesi pozisyonda penaltı bekledi.

Kritik müsabakanın 13. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, Bilal Bayazıt'ı çalımlamak isterken yerde kaldı. Arjantinli futbolcu pozisyonun ardından penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurmadı.

Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımının yediği ikinci gol sonrası çok sinirlendi. Tecrübeli çalıştırıcı yedek kulübesine doğru yöneldi ve ceketini fırlattı. Okan Buruk'un ceketini fırlattığı anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı. Okan Buruk futbolcularına kaptırdıkları toplar ve pas hataları sonrasında da serzenişte bulundu.