Çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, trafikte yetkisiz çakar kullanan, "makas atan", "drift" yaparak vatandaşların canını tehlikeye atan trafik magandalarına izin verilmediği vurgulandı. Usulsüz çakar kullanıma yönelik cezai işlemlerde %73,9 oranında artış gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasında yer alan bilgilere göre, geçen yılın 8 aylık döneminde 49 bin 87 araca usulsüz çakar kullanımı, makas atma ve "drift" nedeniyle işlem uygulanırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı %11,3 artışla 54 bin 629'a yükseldi.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri şeklinde tanımlanan "makas atma" nedeniyle geçen yılın 8 aylık döneminde 43 bin 443 işlem yapıldı. Bu yılın aynı döneminde %8,9'luk artışla 47 bin 310 araca cezai işlem uygulandı.

"Drift" olarak bilinen, aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ihlali sebebiyle geçen yılın 8 aylık döneminde 3 bin 432 araca yaptırım uyguladı. Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 472 araca drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle ceza verildi.