Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile anlaşmaya vardı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." şeklinde konuştu.