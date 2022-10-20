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Boris Johnson, geri gelebilir!

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın, istifa eden halefi Liz Truss'ın yerini almak için başbakanlık yarışına katılabileceği öne sürüldü.

Telegraph'taki habere göre, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden eski Başbakan Johnson'ın, görevini bıraktığını açıklayan Truss'un yerini almak için parti içerisindeki başbakanlık yarışına katılacağı iddia edildi.

Halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmişti.

Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.

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