BM İnsan Hakları Konseyi'nden Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara kınama!

Avrupa ülkeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerini BM'de kınamayı reddetmişti. BM İnsan Hakları Konseyinde Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak üzere düzenlenen acil özel oturumda bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ABD ve İngiltere, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamayı reddetti.

Cenevre'de, İnsan Hakları Konseyinin 53'üncü olağan oturumu devam ederken, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çağrısı üzerine acil özel oturum düzenlendi.

Son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara ilişkin İİT karar tasarısı, 47 üyeli Konsey'de görüşüldü.

İİT tarafından sunulan karar tasarısında; Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları ele almak üzere düzenlenen acil oturuma sunulan karar tasarısı, AB adına söz alan Belçika tarafından oylamaya götürüldü.

Oylama öncesi açıklamalarında bazı AB üyesi ülkelerin yanı sıra ABD ve İngiltere Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarının kınanmasına ilişkin tasarıya "hayır" oyu kullanacaklarını beyan etti.

Bazı ülkeler tarafından konuşmaların uzatılması üzerine Konsey, yarın tekrar toplanarak İİT’in kınama tasarısını oylama kararı aldı.