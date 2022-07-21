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Bitcoin'e Tesla darbesi

Tesla elindeki Bitcoin'lerin yüzde 75'ini sattığını duyurdu. haber sonrası Bitcoin'de düşüş var. Düne göre yüzde 5'ten fazla düşen Bitcoin 22 bin 500 doların altını gördü.

Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu duyurdu.

Açıklanan sonuçlarda, Tesla'nın sahip olduğu kripto paraların büyük çoğunluğunu satması dikkat çekti.

Elektrikli otomobil üreticisi, Bitcoin'lerinin yüzde 75'ini, 936 milyon dolar karşılığında nakde çevirdiğini duyurdu.

Bunun üzerine Bitcoin, 22 bin 500 dolar seviyesinin altına geriledi.

GELİRİ YÜZDE 42 ARTTI

Ayrıca mali tabloya göre; şirket gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Tesla'nın bu dönemdeki net karı ise yüzde 62 yükselişle 2,6 milyar dolara çıktı.

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