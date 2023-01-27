Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı!

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 38'e yükseltirken Alanyaspor, 25 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Alanyaspor da sahasında Sivasspor'u konuk edecek.