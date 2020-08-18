Beşiktaş Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'un 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Mensah transferini Twitter hesabından saat 19.05'te açıkladı.

Mensah, siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videodaki açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

"Ev... Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında tüm sorunların dışarıda kaldığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer, bazen acının, bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcacık bir yuva, hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez. İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş."

Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.

MENSAH BEŞİKTAŞ'LA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

MENSAH: BÖYLE BİR KULÜBÜN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ

Mensah, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ganalı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine son derece yardımcı olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki PAOK maçını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hayalimiz bu maçı kazanmak ve daha sonra grup aşamasına kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde. Taraftarımız çok özel. Her şeyin iyisini hak ediyorlar. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı da minnettarım. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisi yaparak onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.