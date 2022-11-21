Bakanlar Soylu ile Özer, Karkamış'ta incelemelerde bulundu!

Bakanlar Soylu ile Özer, Karkamış temasları kapsamında önce saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın görev yaptığı Kocatepe İlkokulunu ziyaret etti.

İlgililerden bilgi aldıktan sonra roketlerin isabet ettiği bazı evleri inceleyen bakanlar, ailelerle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bazı cadde ve sokaklarda vatandaşların taleplerini dinleyen bakanlar, ardından da saldırıda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın Karanfil Mahallesi'ndeki evine geçti.

Burada baba Zeki Karataş'a taziyelerini ileten Bakan Soylu ve Özer'e Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.