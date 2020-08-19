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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SMA hastalarına müjdeli haber!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz."dedi. SGK'dan yapılan açıklamada ise "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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