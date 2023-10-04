AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu!

Bakan Yerlikaya: 37 kişi yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüphelinin daha yakalandığını ve Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

37 kişi yakalandı

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Samsun'da eğitime sağanak engeli
Patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş
Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
Bakan Özhaseki açıklamalarda bulundu!
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan serbest bırakıldı!
Benzin fiyatları yine değişiyor!
Akbank üst yönetiminde değişiklik!