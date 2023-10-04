Bakan Yerlikaya: 37 kişi yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüphelinin daha yakalandığını ve Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.
37 kişi yakalandı
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA İSTANBUL, VAN, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DÜZCE, DİYARBAKIR, BURSA, EDİRNE, KIRKLARELİ, KİLİS, IĞDIR, HATAY, ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2023
AYNI… pic.twitter.com/6944b0Vz7d
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