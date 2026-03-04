İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. İsrail uçakları, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk ve Hedes mahallerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor. Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.