Bakan Özhaseki’den tokatlılara kentsel dönüşüm müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Belediyesi’nin Erenler Mahallesi'nde yapacağı kentsel dönüşüm için gerekirse TOKİ’nin devreye girerek bölgede çalışmalara başlayacağının müjdesini verdi. Bakan Özhaseki, “İhale sürecinin tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza kira yardımında bulunarak bu alanda süratli bir şekilde güvenilir ve konforlu evler yapmak için çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Tokat programı kapsamında Erenler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Ardından vatandaşlarla görüşen Bakan Özhaseki, bölgede kentsel dönüşüm sürecinin sağlıkla tamamlanacağını, gerekirse TOKİ’nin devreye girerek bölgede çalışmalara başlayacağı söyledi. Bakan Özhaseki, “İhale sürecinin tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza kira yardımında bulunarak bu alanda süratli bir şekilde güvenilir ve konforlu evler yapmak için çalışmalarımıza başlayacağız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİK”

Bakan Özhaseki, Türkiye’de şu anda kentsel dönüşüm yapabilmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerinin altını çizdi. Kentsel dönüşümün doğru ve hakkıyla yapılabilmesinin tek şartının Bakanlık, belediye ve vatandaşların bir araya gelmesi olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Bu üç grup bir araya geldiğinde uzlaşıyla çalışılıyorsa işimiz kolaylaşıyor. Aksi taktirde işimiz zorlaşıyor. Bakanlık olarak biz hazırız. Kentsel dönüşümde imkanlarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“TOKAT’TA 10 BİN CİVARINDA DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR”

Tokat’ta 10 bin civarında dönüşmesi gereken konut olduğunu belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Birçoğunun altyapısı hazırlandı. İnşallah seçimlerin hemen ardından başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm yapmayan muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın iki katının algı operasyonu yapmaları için ajanslara ayrıldığını söyledi.

"TOKAT'A 26 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARDIK"

Tokat’a ilişkin yapılan yatırımları değerlendiren Bakan Özhaseki, "Tokat'ta 26 milyardan fazla kaynak aktardık. 1.7 milyarı devam ediyor. TOKİ tarafından da 5 bin 367 konut yapıldı. Ayrıca, 7 tane millet bahçemiz var, 1 milyon 58 bin metrekare millet bahçemiz de devam ediyor." dedi.

Bakan Özhaseki, daha sonrasında kentsel dönüşüm planlaması yapılan mahallelerdeki semt sakinleriyle iftar yaptı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini aksatmadan sürdüreceklerini vurgulayarak, "Şehirler söz konusu olduğunda bu konulara tutkun olmak lazım." diye konuştu.