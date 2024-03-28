Bakan Özhaseki: Bir kuruş hakkım varsa haram olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak programının ardından bir dizi temasta bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. İlk olarak Altıntaş ilçesi Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında, eser hizmeti yaptıklarını söyledi. Altıntaş ilçesi için ise önceliklerinin doğru bir planlamayla altyapısının yapılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki “Ardından da buraya, TOKİ'mizin gelerek yeni konutlar yapması lazım. Burada çalışan binlerce insan olacak. Altıntaş, küçük bir belde gibi gözükse de yakında çok büyük hale gelecek. Organize sanayisiyle iyice gelişecek, büyüyecek. Fakat buradaki ihtiyaçların da biran evvel çözülmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“MUHALEFET TARAFINDA ALGI BELEDİYECİLİĞİ ÇIKTI”

SKM ziyaretinin ardından AK Parti’nin önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcileri ile iftarda bir araya gelen Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada da, son dönemde muhalefet tarafında hizmet etmek yerine algı belediyeciliğinin ortaya çıktığını söyledi. Algı belediyeciliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının başı çektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Sonra onu Anadolu'da diğerleri takip ediyor. Algı belediyeciliği diyorlar, nedir? Yapmadığını yapmış gibi sunmak. Hükümetin yaptığının üstüne yatmak. Hükümetin yaptıklarını kendi yapmış gibi anlatmak. Ayıptır, günahtır. Beyefendi tatilde, İngiliz Büyükelçisi ile bir restoranda yemek yiyor ama kendini iş başındaymış gibi gösteriyor.” dedi.

“BİR KURUŞ HAKKIM VARSA HARAM OLSUN”

Bilim insanlarının İstanbul’da beklenen depremle alakalı uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanının algı belediyeciliği yapmasını eleştiren Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sene ayırmış olduğu pay 485 milyon lira. Ancak, kendisini övmek için, beyefendiyi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veyahut da Cumhurbaşkanı yapabilmek için tuttukları trol ordusuna ayırdıkları para ise 900 milyon lira. Bu para cebinizden çıkıyorsa bir şey demem. Eğer belediye bütçesiyse, benim bir kuruş hakkım varsa haram olsun.” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR KÜTAHYA'MIZIN YANINDAYIM”

Kütahya’nın deprem bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak burada da kentsel dönüşüm yapacaklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Bunu hep birlikte yapacağız. Zamanında AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu ile başlattığımız projeler vardı. Hızla bunu devam ettireceğiz. Bir taraftan sanayi sitelerini bitireceğiz. Millet bahçesinin birisini yaptık devamını da yapacağız. Sizler uygun görürseniz, Kamil kardeşimize de izin verirseniz ben de bir kardeşiniz olarak sonuna kadar Kütahya’mızın yanındayım. Allah'ın izniyle kentsel dönüşüm de yaparız, sanayi sitelerinin sayılarını da arttırırız. Millet bahçelerini kat kat fazla yaparız hiç endişeniz olmasın.” şeklinde konuştu.