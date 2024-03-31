Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Kayseri'de kullandı.

Bakan Özhaseki, oy kullanmak için eşi Neşe Özhaseki ile Talas ilçesindeki Final Okulları'na geldi.

1356 numaralı sandığa kayıtlı Özhaseki, sandık görevlileriyle selamlaşarak kolaylıklar diledi.

Zarf ve pusulalarını alan Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarları döneminde her seçimin çok yüksek katılımla ve huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Seçimlerin en önemli tarafının demokratik olgunluk olduğunu vurgulayan Özhaseki, "İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünürler, yarın daha farklı şekilde tercihlerde bulunabilirler. Bunlar hep saygıyla karşılanması gereken işler veya insanların özelindeki yaşamı kendini ilgilendirir. Önemli olan gelip bu iradelerini sandığa yansıtmaları, bu da haliyle Türkiye'deki gelinen demokratik olgunluğu gösterir ki en önemlisi bu." dedi.

Özhaseki, yerel seçimlerin farklı bir anlam taşıdığını, herkesin geleceğini inşa etmesini düşündüğü insanları seçtiğini, yaşadığı şehirde, bulunduğu ilçede kim kendisini idare etmesini istiyorsa şehrine, bölgesine kim daha iyi hizmet eder diye düşünüyorsa onu tercih ettiğini dile getirdi.

Şehirlerin geleceğinin oradaki yerel yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür ben de yıllarca hizmet ettim, şimdi de arkadaşlarımız hizmet ediyorlar, bir çizgi üzerinde, hizmet ağırlıklı... Şehrimizi büyüten, insanımızın refahını artıran, günlük yaşamını kolaylaştıran her türlü tedbirleri alarak şimdiye kadar hamdolsun geldik. Şaibesiz, gürültüsüz, kavgasız, dedikodusuz bir ortamda geldik. Kayseri zaten kavgayı da sevmez, gürültüyü de sevmez. Hep barıştan yana, huzurdan yana, hizmetten yana oyunu kullanmıştır. Hamdolsun bugüne kadar böyle gördük. Seçimlerin sonucu hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun."