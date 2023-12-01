Bakan Özhaseki: Kayıp ve Zarar Fonu için mücadele veriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için gittiği Dubai’de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin COP28'de Kayıp ve Zarar Fonu’ndan yararlanabilmesi için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Bakanı Özhaseki, “Yeşil İklim Fonu’na erişebilmek adına da birtakım müracaatlarımız var. Sonra da Kayıp ve Zarar Fonu’ndan en fazla istifade etmek için büyük mücadele veriyoruz.” dedi.

Dünya liderlerinin bir araya gelerek iklim krizini ele alacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde başladı. 50 civarında uzman ekibiyle COP28’e katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki, bütün dünyanın iklimin değiştiğinin farkında olduğunu belirterek, “Bütün dünya, iklim değişikliğinin dünyanın başına bela olacağını biliyor ve önümüzdeki günlerde de bununla ilgili tedbir alınmazsa birtakım göçlerin, savaşların yaşanacağını da hesaba katarak bütün bunların önünü kesmeye çalışıyor. Biz de bu konuda tavır almaya çalışıyoruz. ‘Bizi nasıl etkiler?’ diye yol haritaları üzerinde bütün uzman arkadaşlarımız çalışıyor ve büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE 1.5 DERECE ISINMADAN ETKİLENMİŞ ÜLKE”

COP28’in içeriğinin daha çok ‘iklim değişikliğiyle meydana gelen zararların ve kayıpların giderilmesi’ konusunun olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, Türkiye’nin Kayıp ve Zarar Fonu’ndan daha fazla faydalanması için büyük mücadele verdiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, “Yeşil İklim Fonu’na erişebilmek adına da birtakım müracaatlarımız var. Sonra da Kayıp ve Zarar Fonu’ndan en fazla istifade edebilmek için de büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü bizim ülkemiz, Akdeniz havzasında ortalama 1.1 dünya ısısının arttığı bir yerde. Biz 1,5 derece kadar ısınmadan etkilenmiş bir ülkeyiz. O yüzdendir ki seller, kuraklıklar, heyelanlar, müsilajlar gibi afetler de arka arkasına geliyor ve bundan kurtulamıyoruz. En çok etkilenen ülkelerden birisi olarak bizim de bu tür fonlara erişim imkanımızın olması lazım. Bu da bir mücadele.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE ETTİK”

İlk başta, COP28'de Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği ve yürütme kuruluna alınmadığı için açılışta sonuç bildirgesini imzalamadıklarını dile getiren Bakan Mehmet Özhaseki, “COP28’in açılışında Sonuç Bildirgesini yayınlamak istediler. Orada bizim isteklerimiz yerine gelmediği, istediğimiz notları düşmedikleri, Yürütme Kurulu’nda da bulunmadığımız için imza atmadık. 2 gün boyunca mücadeleyi sürdürdük. En sonunda dün, COP28 Başkanı beni arayarak ‘söz’ verdi. Bu kurulun içerisinde yer almamızı sağlayacaklarını ve her türlü imkana erişebileceğimizi ifade ettiler. Ben de bu konuyu yazılı metne dökmelerini istedim. Bizim istediklerimiz sonuç bildirgesine yansıdı. Biz de imza attık. Sonuç bildirgesini ‘işin başında açıkladık’ diye şimdi hep birlikte ayakta alkışladılar. Son güne kadar mücadelemizi sürdürdük ve istediğimizi elde ettik ve yine bu mücadelemize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ, ’SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI’NI İMZALADI

COP28 kapsamında Dubai Expo Center'da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı standı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Özhaseki’nin de ziyaret ettiği stant, ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü. Bakan Özhaseki, COP28'de ayrıca Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketinin küresel arenada simgesi olan ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza attı.