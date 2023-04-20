Bakan Kurum, Beyoğlu'nda iftar programında konuştu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

İftar sonrasında konuşan Kurum, depremlerin 11 ilde yıkıcı etkisi olduğunu hatırlatarak, "Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş sallandı, acısını Kasımpaşa, Okmeydanı, Beyoğlu hissetti. Depremin yıkıcı etkisine bir de yağan karlar, kopan fırtınalar, yağmur ve çamur eklendi. Nice evler ve ocaklar söndü. 50 bin kardeşimizi kara toprağa verdik ama 'Bizde ümit terk olunacak en son şeydir' dedik. 'Yeni evlerimiz olsun, ocaklarımız yeniden tütsün' diye depremzedelere kardeş olduk, yoldaş olduk. Evladını kaybedene evlat, kardeşini kaybeden kardeş olduk." diye konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'da, 21 yılda, çevre ve şehirciliğin her alanında büyük başarı hikayelerine imza attıklarını, Türkiye'nin ilk akıllı şehir inşasına Esenler'de 60 bin konutla başladıklarını kaydetti.

Beyoğlu Örnektepe'de de kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerine dikkati çeken Kurum, 6 ay önce Okmeydanı'nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini attıklarını dile getirdi.

Kurum, TOKİ Başkanlığı tarafından kurulacak millet bahçesinin içerisinde birçok sosyal donatının yer alacağını ve önümüzdeki yıl açılacağını söyledi.

Cumhuriyetin en önemli ve en kritik seçiminin 14 Mayıs'ta yapılacağının altını çizen Kurum, bir tarafta "Türkiye Yüzyılı" diyenlerin diğer tarafta ise Türkiye'yi 100 yıl geriye götürmek isteyenlerin var olduğunu ifade etti.

Bu seçimde sadece siyasi partiler ve adaylar değil zihniyetlerin yarışacağını bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu seçim, 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle 'Londra’daki tefecilerden borç alacağız!' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin' diyenlerle 'Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'SİHA'lar üretilsin, Togg yapılsın, TCG Anadolu ile dünyaya meydan okunsun' diyenlerle 'SİHA'lar yerli değil, Togg milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş' diyenlerin seçimidir."