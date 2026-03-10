Bakan Uraloğlu: “Limanlarda şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı”

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Ocak-şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, konteyner miktarının 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024’ten sonra en yüksek şubat ayı seviyesine ulaştığını ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış kaydettiğini, ayrıca ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyon 238 bin 224 TEU konteynerin elleçlendiğini vurguladı.

“Aliağa Bölge Liman Başkanlığı yük elleçlemede lider”

Uraloğlu, şubat ayında bölge liman başkanlıkları arasında en fazla yük elleçlemesinin 7.349.150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığında gerçekleştiğini, bunu 6.567.067 ton ile Kocaeli ve 5.348.953 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlıklarının izlediğini bildirdi.

Şubat ayında Portland çimentonun 980.160 ton ile limanlardan yurt dışına en fazla taşınan yük cinsi olduğunu açıklayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Söz konusu yük cinsini alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2.581.661 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla LNG ve taşkömürü yükleri izledi. Deniz yolu ile yurt dışına yapılan taşımalarda en fazla yük İtalya'ya gönderilirken, bunu ABD ve Mısır takip etti. Ayrıca limanlara deniz yoluyla gelen en fazla yük Rusya’dan gerçekleşti.”