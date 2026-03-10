Emeklilerin tercihi Sinop: Çalışan sayısı, emeklilerin gerisinde kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, emekli sayısının aktif sigortalı sayısını geçtiği iller sıralamasında Zonguldak ilk sırada yer alıyor. Sinop ise 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli ile ikinci sıraya yükseldi. Listenin üçüncü sırasında ise Balıkesir bulunuyor.

“Kapımda anahtarımı unutsam bile komşum uyarıyor”

Aslen Antalyalı olan ve 44 yıl önce görevi nedeniyle geldiği Sinop’a emeklilik döneminde yerleşme kararı alan Mahmut Yücedağ, kenti şöyle anlattı: “Sinop, sakin bir şehir ve emekliler için uygun. Tekstil ürünlerinin fiyatları biraz yüksek, fakat emekli olarak rahatça gezilecek alanları var. Sohbet edilecek seçkin insanları da mevcut; sosyal hayat açısından zengin bir yer. Ben 1982’de Ayancık’ta göreve başladım, 2021’de merkeze geldim. O zaman Sinop’un nüfusu 28 bindi, şimdi 60 bine ulaştı.”

Sinop’a yerleşmesindeki etkenin şehirdeki güvenli ve huzurlu yaşam olduğunu belirten Yücedağ, “Kapımı hiç kilitlemesem, üzerinde anahtarımı bıraksam bile komşum hemen kapımı çalıyor ve ‘anahtarını unutmuşsun’ diyor. Benim geldiğim yerde gündüz evdeyken arkadan kapıyı kilitlemezsen, kapını açıp içeri giriyorlardı. Sinop’ta ise herkes birbirini tanıyor ve nüfusun azlığı sayesinde rahat bir yaşam var. Bu yüzden Sinop, emekliler için tercih edilen bir şehir.” ifadelerini kullandı.



