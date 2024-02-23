AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Koca duyurdu!

Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu!
Araç sahipleri müjde: Akaryakıtta çifte indirim!
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-7 operasyonları!
İYİ Parti Kurucusu Sıtkı Polat istifa etti!
Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı personel alımı!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası vefat etti