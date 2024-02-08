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Bahçeli'den Aliyev'e tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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