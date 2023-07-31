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Ataşehir'de 17 katlı binada yangın çıktı

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Başlayan yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kontrol altına alındı

 Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çevre ilçelerin de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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