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Asel bebeği arama kurtarma çalışmaları sürüyor!

Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı yaşanan selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

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