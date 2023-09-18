Arabasını tekmeleyen adamı, bıçakla kovaladı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih M. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih M.'nin otomobilinin kapısını tekmeledi.

Aracından inen Fatih M. ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih M.'den kaçarak kurtuldu.

Kavga anı kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve Fatih M. yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elinde bıçakla etrafa tehditler savurdu

Görüntülerde kazanın ardından sürücülerin kavgası, Fatih M.'nin elindeki bıçakla diğer sürücünün ardından koşması yer aldı. Çevredekiler, Fatih M.'ye tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Öte yandan elindeki bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih M.'nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.