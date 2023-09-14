Ankara Japon Filmleri Günü başlıyor!
Japonya Büyükelçiliği, "Ankara Japon Filmleri Günü" düzenliyor. Japon Büyükelçisi Takahiko'nun açılış konuşmasını yapacağı Ankara Japon Filmleri Günü'nde 2 film beyaz perdede olacak.
Japonya Büyükelçiliği, "Ankara Japon Filmleri Günü" düzenliyor.
16 Eylül'de Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılacak organizasyonda 2 film izleyiciyle buluşacak.
Japon Büyükelçisi Takahiko'nun açılış konuşmasını yapacağı Ankara Japon Filmleri Günü'nde; Yönetmen Tanaka Mitsutoshi'nin "Ertuğrul 1980" filmi ve Yönetmen Hosoda Mamoru'nun "Belle" filmleri beyaz perdede olacak.
Film gösteriminin detayları ise şu şekilde:
16 Eylül 2023 (Cumartesi)
Yılmaz Güney Sahnesi
Maltepe Mahallesi, Şehit Gönenç Caddesi, Müjde Sokak, No:16, ANKARA
· Filmler ve gösterim saatleri:
13.00 ERTUĞRUL 1890 (2015 / Yönetmen: TANAKA Mitsutoshi)
16.00 BELLE (2021 / Yönetmen: HOSODA Mamoru)
· Filmler Japonca seslendirmeli olup Türkçe altyazılıdır.
· Filmlere giriş ÜCRETSİZDİR.
· Bilet çevrimiçi olarak önceden rezerve edilmelidir.
Lütfen rezervasyon sitesine ( https://jbkultur.wixsite.com/ jb-cultural-event ) erişim sağlayarak biletinizi alınız. (Bileti olmayanlar salona alınmayacaktır.)
· Bilet rezervasyonu 6 Eylül saat 09.00’dan itibaren yukarıdaki web sitesinden yapılabilir.
· Film gösteriminin başlama saatine kadar salondaki yerinizi alınız. Geç gelenler izleme hakkını kaybedebilir.
· Salon kapasitesi 300 kişi ile sınırlıdır.
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