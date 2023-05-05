Almanya’da her iki işletmeden biri personel arıyor!

Almanya’da birçok nedene bağlı olarak gelişen iş gücü açığı, farklı sektörlerde üretimi sekteye uğratıyor. Almanya’daki işveren ile Türkiye dahil tüm dünyadan işçileri tek bir platformda bir araya getiren jobstas.com Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, “Almanya’da keşfedilmemiş büyük bir iş potansiyeli var. Her iki işletmeden biri işçi sorunu yaşıyor” dedi.

Nüfus yapısı hızla yaşlanan ve deneyimli çok sayıda elemanın emekliğe ayrıldığı Almanya’da birçok nedene bağlı olarak gelişen iş gücü açığı, farklı sektörlerde üretimi sekteye uğratıyor. Bu kapsamda 1960’larda mavi yakalı göçmenlere kapılarını açan Almanya, şimdilerde “nitelikli iş gücü açığını kapatmayı" hedefleyen ‘Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Avrupa‘nın en büyük, dünyanın 4. büyük ekonomisine sahip Almanya’da nitelikli iş gücü açığı başta üretim ve hizmet olmak üzere birçok sektörde krize yol açtı. Düşük doğum oranı, gitgide yaşlanan nüfus ve pandemi sürecinde yurtdışından eleman girişinin kesilmesi gibi birçok neden, kalifiye eleman sorununu daha da arttırdı. Bu durum ülkedeki işletmeleri de zor duruma sokuyor.

Nitelikli Göçmenlik Yasası onaylandı

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları (DIHK), Almanya’da her iki işletmeden birinin şu anda bile boşalan iş yerlerini doldurmakta zorlandığını açıkladı.

Öyle ki Ekim 2022’de Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı videoda, insanlar Almanya'ya davet edilerek iş ve yüksek yaşam standartlarıyla birlikte vatandaşlığa başvurma imkanı da vaaddedildi. Son olarak da hükümet, “nitelikli iş gücü açığını kapatmayı" hedefleyen Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Mühendis, Yazılımcı, Pedagog, Şoför, Tesisatçı Aranıyor

Alman işverenlerle Türkiye ve diğer ülkelerden çalışanları kendi online platformunda buluşturan Jobstas.com’un Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, ”Almanya'da 1,8 milyon elemana ihtiyaç var. 2030 yılına kadar açığın 3 milyonu bulması bekleniyor. Şuanda pek çok alanda acil işe alım yapılması gerekiyor. İlk 10 meslek grubu ise şöyle; Sosyal pedagog (20.578), Çocuk bakıcı, eğitmen (20.456), Hasta bakıcı (18.279), Tohumlama elektrik uzmanı (16.974) Hemşire (16.839), Tesisatçı, Yazılımcı (13.638), Fizik tedavi uzmanı (12.080), Tır şoförü veya otobüs şoförü (10.562), Kamu sektörü (11.186).

Bu meslek gruplarının yanısıra inşaat sektöründe kalifiye ustalar ve her alan ve branşta mühendisler aranıyor.

İşverenler, yurtdışından gelecek personelin vize, ev bulma, uçak bileti, dil kursu dahil tüm yasal prosedürleriyle ilgileniyor. Biz de sistem aracılığıyla 2025 yılı sonuna kadar 35 bin kişiyi Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için götürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Almanya’da Doktor Maaşı Yıllık 100.000 Euro’’

Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya iş piyasasında keşfedilmemiş bir potansiyel var. Buna mesleki eğitimi ve işi olmayan gençler de dahil. OECD tarafından 2022 sonbaharında yapılan bir araştırma, 18 ila 24 yaş arasındaki her 10 Alman’dan 1’inin ne çalıştığını ne de çıraklık eğitimini tamamlamadığını gösterdi. Oysa bu oranın yüzde 9,7 olması gerekiyor. Bu yaklaşık 590.000 genç insan demektir. Bu açık, eleman ihtiyacı olan ülkede maaş aralığını da arttırıyor. Örneğin bir eğitmen veya öğretmen, İngilizce veya Almanca bilirse ve okul öncesi eğitmen olarak çalışırsa yıllık 40.000€ brüt ücret ile başlar. Bir yazılımcı 70.000€, tecrübeli doktor ise 100.000€ alabilir.”

Şans Kartı Uygulaması Başlıyor

Federal Almanya Meclisi’nin ele aldığı bir Yasa Tasarısı ile “Şans Kartı” uygulamasının yürürlüğe gireceğinin altını çizen Uzun, “Önceki yıllarda uygulamaya konulan ‘Yeşil Kart’, ‘Mavi Kart’ yerine ‘Şans Kartı’nın (Chancenkarte) hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre dil bilgisi, sertifika ve diplomaları, meslek tecrübesi, yaş ve Almanya ile bağ gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak puan sistemi oluşturulacak. Almanya’ya “Şans Kartı” yoluyla geleceklere Kanada’da yıllardır uygulanan puan sistemi örnek alınacak: iyi derecede Almanca bilenler 3, İngilizce bilenler 1 puan. 35 yaşın altındakilere 2, 40 yaşından küçüklere 1 puan. Yükseköğrenim dalına, meslek eğitimine, niteliğe ve tecrübeye de 4 puan ile öncelik tanınacak. Başvuranların Almanya tarafından kabulü için asgari 6 puan toplamaları ise şart. Yurtdışında alınan diplomaların denkliği kolaylaştırılacak. Resmen tanınan diplomalar Almanya’da da eşit sayılacak. Denklik Almanya’da da yapılabilecek” ifadelerini kullandı.