Ajax'ın depreme yönelik tavrı tepki çekti!

Dünyanın birçok liginde, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bu kararın uygulandığı liglerden biri olan Hollanda Eredivise Ligi'nde Ajax kaptanı Dusan Tadic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depreme destek olmak için takım kaptanlarının taktığı Türkiye ve Suriye bayraklı pazubandını takmadı.

Ajax'ın Waalwijk'i 3-1 yendiği maçta kaptan Tadic'in taktığı pazubandında Türkiye ve Suriye bayrakları yerine diğer maçlarda olduğu gibi 'XXX' logosu yer aldı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hollandalı Wesley Sneijder canlı yayında bu duruma açıklık getirdi. Pazubantta Türkiye ve Suriye bayrağı olmamasının nedeninin kulüp tercihi olduğunu söyleyen Sneijder, "Hollanda Ligi'ndeki bütün takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için bu pazubandı taktı. Ajax kaptanı Tadic hariç. Kulüp bunu istemedi." dedi.

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü de hafta sonu oynanan lig maçında Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu kaptanlık pazubandını taktı. Feyenoord'lu taraftarlar Türkiye ve Orkun Kökçü'ye destek verdi.