Acun Ilıcalı'dan Çağatay Ulusoy müjdesi

Son olarak BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle seyirciyle buluşan Çağatay Ulusoy, TV8’in yeni dizisi Süslü Korkuluk ile televizyon ekranlarına dönüyor.

Acun Ilıcalı, Çağatay Ulusoy müjdesini verdi. Ilıcalı fragmanı paylaşarak "Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz 'Süslü Korkuluk' yakında TV8’de" dedi.

Yayınlanan tanıtımda, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü.

SÜSLÜ KORKULUK OYUNCULARI

İzleyicilerin büyük ilgisini çeken fragmanda, Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görüldü. Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.