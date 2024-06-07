Açıkkapı: “Anadolu’da merhametin adı olmuştur”

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Bazı milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun askerlerini Siyonist katil İsrail askerleriyle kıyaslaması, bu mertebeye indirgemesini lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz. Türk ordusu 1000 yıldır Anadolu'da merhametin adı olmuştur." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da halk otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin incelemenin devam ettiğini belirterek, kazada yaralananlara acil şifa diledi.

Şairler Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin’in vefatlarının seneyi devriyesi olduğunu anımsatan Açıkkapı, şairleri saygıyla ve rahmetle andı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 Milyon 120 bin 878 adayın başvuru yaptığını belirten Açıkkapı, sınava gireceklere zihin açıklığı diledi, vatandaşlardan gürültü konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Fırat Üniversitesinin en başarılı devlet üniversitelerinden biri olduğunu belirten Açıkkapı, YKS'de başarılı olan öğrencilere, Fırat Üniversitesini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine TBMM'de bazı milletvekillerinin hezeyan dolu konuşmalarına tanıklık edildiğini söyleyen Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Özellikle bazı milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun askerlerini Siyonist katil İsrail askerleriyle kıyaslaması, bu mertebeye indirgemesini lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz. Türk ordusu 1000 yıldır Anadolu'da merhametin adı olmuştur. Bizim askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerimizi İsrail ile bir araya oturtan milletvekillerini buradan şiddetle kınıyorum."

AK Parti'li Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in, Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşanan sorunları dile getirerek çözümü için siyasi partilere çağrıda bulunduğunu anımsattı. İlçe için bugüne kadar gösterdiği çabayı bundan sonra da göstermeye devam edeceğini bildiren Açıkkapı, milletvekilleriyle bir araya gelerek Maden için doğru adımları atacaklarını ve hemşehrilerinin daha güzel bir çevrede yaşaması için mücadele vereceklerini kaydetti.