Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!

Olay, saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldız, karşılıksız sevdiği Arzu Ç.'nin evinin önüne giderek dışarı çıkmasını isterdi. Sesleri duyan Arzu Ç.'nin kardeşi A.Ç., dışarı çıktı. A.Ç. ile Fırat Yıldız arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Yıldız'ı göğüs kısmından 2, sırtından 1 kez bıçakladı. Yaralı Yıldız, olay yerinden Çamlıbel Mahallesi 4875 Sokak’taki taksi durağına kadar yaklaşık 500 metre yaya olarak gitti. Yıldız'ın taksicilerden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Fırat Yıldız, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abla kardeş gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç. yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne, Arzu Ç. ise Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

'Ben yaptım, kardeşim yapmadı'

A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç., basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Taksi durağında kameraya yansıdı

Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Fırat Yıldız'ın, yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına gelen kişiyle bir süre görüştüğü, ardından ayağa kalkıp, birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar, görüntülere yansıdı.