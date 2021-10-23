ABD'nin hipersonik füze testleri başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hipersonik füze testlerinin hızlandırıcıdaki bir sorun nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını teyit etti.

Dünyanın önde gelen güçleri silahlanma yarışına devam ederken ABD'de bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı testin ertelendiğini ifade etti.

Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.