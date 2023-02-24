ABD'den Rusya'ya yeni tarife!

ABD Rusya'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 200 tarife uygulayacak

ABD yönetimi, Rusya'dan ithal edilen alüminyum ürünleri ve türevlerine 10 Mart'tan itibaren yüzde 200 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin alüminyum ithalatı için tarifelerde düzenlemeye gittiği bildirildi.

Savunma sanayinin önemli bir parçası

Açıklamada, Rusya'nın alüminyum endüstrisinin ülkenin savunma sanayinin önemli bir parçası olduğu ve savaşta kullandığı silah ile mühimmatın tedarikinde önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın küresel enerji fiyatlarının yükselmesine neden olarak ABD'nin alüminyum endüstrisine doğrudan zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, 10 Mart itibarıyla Rusya menşeli alüminyum ürünleri ve türevlerine yüzde 200 oranında tarife uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'da eritilen veya dökülen birincil alüminyum ile alüminyum ithalatına da 10 Nisan'dan itibaren yüzde 200 tarife uygulayacağını belirtildi.