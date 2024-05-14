62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik çalışma yapıldığını belirterek, "İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.